Aglasterhausen – Tödlicher Verkehrsunfall auf der B292

Aglasterhausen/Neckar-Odenwald-Kreis (ots) Am Dienstagmorgen, gegen 07:20 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 292, zwischen Aglasterhausen und dem Gewerbegebiet “Im Oberen Tal”, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 34-jähriger Mann tödlich verletzt wurde. Der Hyundai-Fahrer war auf

der B 292, von Daudenzell kommend, in Richtung Sinsheim unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam und wahrscheinlich ungebremst gegen eine Mauer fuhr. Durch die Kollision wurde der Fahrer schwer verletzt. Trotz eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 34-Jährige noch am Unfallort. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die B 292 im betroffenen Bereich bis etwa 11 Uhr voll gesperrt. Der Sachschaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Die Mauer, gegen die das Fahrzeug prallte, blieb unbeschädigt. Vor Ort waren die Feuerwehren Aglasterhausen, Daudenzell, Schwarzach, Neunkirchen und Obrigheim mit insgesamt 40 Kräften und zehn Fahrzeugen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

