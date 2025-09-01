Weinheim – Landerlebnis e.V. – Kinder ernten Kartoffeln auf dem Feld von Bauer Klaus Müller

Weinheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am vergangenen Samstagvormittag lud der Verein Landerlebnis e.V. zur traditionellen Kartoffelernte auf das Feld von Bauer Klaus Müller ein. Mit dabei waren 45 Kinder – so viele wie noch nie – sowie zahlreiche Eltern und Großeltern. Gemeinsam erlebten sie Landwirtschaft zum Anfassen.

Die Kinder sahen zunächst den modernen Kartoffelroder in Aktion, den Landwirt Klaus Müller vorführte. Diese Maschine sammelt die Kartoffeln automatisch in einem großen Bunker – mühsames Auflesen ist dabei nicht mehr nötig. Ganz anders beim historischen Kartoffelroder, den Arnulf Tröscher zum Einsatz brachte: Hier mussten die Kinder die Knollen selbst vom Acker auflesen und konnten so unmittelbar erleben, wie arbeitsintensiv die Ernte früher war.

Unter Anleitung der Übungsleiter Ulrike Englert, Christine Wendt und Hannes Schmidt erfuhren die jungen Teilnehmer, wie aus einer Mutterknolle eine reiche Ernte entsteht. Anschaulich erklärten sie zudem die Geschichte der Kartoffel: von ihrer Bedeutung für die Ernährung über die Verhinderung von Hungersnöten bis hin zu historischen Krisen wie der Kartoffelfäule in Irland.

Auch die Vielfalt der Kartoffel wurde thematisiert – von Sorten für die Pommesproduktion bis zu festkochenden Varianten für den heimischen Kartoffelsalat. So wurde schnell deutlich, dass Kartoffel nicht gleich Kartoffel ist.

Die Resonanz war durchweg positiv. Eltern und Großeltern lobten das Engagement der Übungsleiter und das Fachwissen von Dr. Arnulf Tröscher, der die Veranstaltung mit Herzblut begleitete. „Es ist uns wichtig, Kindern Landwirtschaft, Ernährung und den bewussten Umgang mit unserer Umwelt näherzubringen“, betonte Tröscher.

Zum Abschluss durften die Kinder kiloweise Kartoffeln mit nach Hause nehmen – und haben nun noch lange einen gut gedeckten Tisch aus dieser gelungenen Spätsommerveranstaltung.

Quelle/Foto: Landerlebnis Weinheim e.V.