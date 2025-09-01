Weinheim – Fahrradfahrer bei Zusammenstoß leicht verletzt

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend in Weinheim wurde ein 52-jähriger Fahrradfahrer leicht verletzt.

Ein 26-jähriger Mann war gegen 20 Uhr mit seinem Toyota auf der Bergstraße in Richtung Lützelsachsen unterwegs. Beim Rechtsabbiegen in den Suezkanalweg übersah er den 52-Jährigen, der mit seinem Fahrrad auf dem parallel verlaufenden Radweg in gleicher Richtung unterwegs war, und stieß mit ihm zusammen. Der Radler stürzte über die Motorhaube auf die Fahrbahn und zog sich dabei eine Kopfplatzwunde zu. Er wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Am Fahrrad und am Toyota entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch das Polizeirevier Weinheim.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim