01.09.2025, 15:11 Uhr

Südliche Weinstrasse – Bequem und sicher mit dem Bus zum Weinfest in Weyher: Stündliche Busfahrten von Edenkoben über Rhodt

Weyher / Edenkoben / Rhodt / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Ortsgemeinde Weyher feiert vom 12. bis 15. September ihr traditionelles Weinfest. Auch dieses Jahr werden in dieser Zeit zusätzliche Fahrten angeboten. Wer entspannt mit dem öffentlichen Nahverkehr anreisen möchte, kann von Freitag bis Sonntag stündlich die Busse der Linie 500 zwischen Edenkoben über Rhodt nach Weyher und zurück wie folgt nutzen:

Freitag von 17.40 bis 23 Uhr, Samstag von 15.40 bis 23 Uhr sowie Sonntag von 10.40 bis 18 Uhr.

Abfahrt in Edenkoben jeweils um .40 Uhr und in Weyher zur vollen Stunde. In Edenkoben besteht Anschluss an die Regionalbahnen von beziehungsweise nach Neustadt sowie Landau und Karlsruhe.

Darüber hinaus können die regulären Fahrten der Linie 500 am Freitag und Samstag sowie der Linie 506 am Sonntag genutzt werden.

Quelle: Kreis Südliche Weinstrasse

      Speyer – Besuch des Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer in der Ausstellung „Caesar und Kleopatra" im Historischen Museum der Pfalz Speyer

    Speyer – Besuch des Ministerpräsidenten Alexander Schweitzer in der Ausstellung „Caesar und Kleopatra" im Historischen Museum der Pfalz Speyer
      Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar. Am Freitagnachmittag begrüßte der Direktor des Historischen Museums der Pfalz, Alexander Schubert, den rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten, Alexander Schweitzer, in Speyer. Im Rahmen seiner Reise zur Eröffnungsveranstaltung des Schlosses Villa Ludwigsburg hatte Alexander Schweitzer den Besuch der aktuellen Ausstellung „Caesar und Kleopatra" im Historischen Museum der Pfalz frühzeitig eingeplant.

      Mannheim – Berufsstart bei der Stadt Mannheim: 185 neue Nachwuchskräfte starten Ausbildung und Studium

    Mannheim – Berufsstart bei der Stadt Mannheim: 185 neue Nachwuchskräfte starten Ausbildung und Studium
      Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Rund 185 neue Auszubildende, Studierende und Anerkennungspraktikant*innen beginnen heute (1. September 2025) ihre berufliche Laufbahn bei der Stadt Mannheim. Mit der hohen Zahl an Neueinstellungen bestätigt die Stadt Mannheim erneut ihre Stellung als eine der größten Arbeitgeberinnen der Metropolregion Rhein-Neckar. Rund 3.000 Ausbildungsinteressierte hatten sich für den Einstellungsjahrgang 2025 bei der Stadt beworben.

      Landau – Waffenstraße nach Umbau wieder offiziell für den Verkehr freigegeben – Einer der modernsten Verkehrsräume Landaus

    Landau – Waffenstraße nach Umbau wieder offiziell für den Verkehr freigegeben – Einer der modernsten Verkehrsräume Landaus
      Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach 22 Monaten Bauzeit ist es soweit, die Waffenstraße in der Landauer Innenstadt kann wieder befahren werden! Im Rahmen des Förderprogramms „Klimaschutz durch Radverkehr" hat die Stadt Landau die Waffenstraße zur Fahrradstraße mit Freigabe für den Autoverkehr ausgebaut. Gleichzeitig wurden alle Ver- und Entsorgungsleitungen erneuert sowie im südlichen Teil eine

      Heppenheim – Häusliche Gewalttat – NACHTRAG – 56-Jähriger wegen Mordverdacht in Untersuchungshaft

    Heppenheim – Häusliche Gewalttat – NACHTRAG – 56-Jähriger wegen Mordverdacht in Untersuchungshaft
      Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Nach einer mutmaßlichen Gewalttat in einem Mehrfamilienhaus in der Blütenstraße am Sonntagabend (wir haben berichtet) wurde gegen den beschuldigten Ehemann ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Die Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen des Verdachts des Mordes.

      Ladenburg – Zusammenstoß zwischen Auto und Motorrad mit Verletztem

    Ladenburg – Zusammenstoß zwischen Auto und Motorrad mit Verletztem
      Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad kam es am Samstagabend in Ladenburg.

      Neckar-Odenwald-Kreis – Motorradfahrer stürzt nach Unfall Abhang hinunter – Schwer verletzt

    Neckar-Odenwald-Kreis – Motorradfahrer stürzt nach Unfall Abhang hinunter – Schwer verletzt
      Mudau / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Ein 36 Jahre alter Motorradfahrer wurde am Freitagmittag bei einem Unfall bei Mudau schwer verletzt. Der Mann fuhr kurz vor 13 Uhr auf der Landesstraße 2311 von Schlossau in Richtung Kailbach, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Gefährt verlor, von der Fahrbahn abkam und einen knapp

      Heidelberg / Walldorf / Wiesloch – Ausbildungsstart bei HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN: Nachwuchsförderung sichert künftige Innovationskraft

    Heidelberg / Walldorf / Wiesloch – Ausbildungsstart bei HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN: Nachwuchsförderung sichert künftige Innovationskraft
      Heidelberg / Walldorf / Wiesloch / Metropolregion Rhein-Neckar – Rund 100 Auszubildende und dual Studierende beginnen im September ihre Ausbildung bei HEIDELBERG Ausbildungsinhalte unterstützen die Wachstumsstrategie des Unternehmens Bei entsprechender Leistung gute Übernahme- und Karrierechancen für Nachwuchskräfte

      Schifferstadt – Fördermittel für die Soziale Stadt – Innenminister Michael Ebling überreicht Förderbescheid an Bürgermeisterin Ilona Volk

    Schifferstadt – Fördermittel für die Soziale Stadt – Innenminister Michael Ebling überreicht Förderbescheid an Bürgermeisterin Ilona Volk
      Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Am vergangenen Freitag, 29. August, hat Innenminister Michael Ebling Bürgermeisterin Ilona Volk den Bescheid über die Laufzeitverlängerung und Erhöhung der Fördermittel für das Projekt Soziale Stadt überreicht. Als Ort für die Übergabe hat sich die Stadtverwaltung bewusst für den Ochsen entschieden. Neben der Umgestaltung der Hauptstraße, des Bolzplatzes an den

      Edenkoben – Staub statt Streitkultur – Fauler Teenager sucht Polizei wegen Putzbefehl der Erziehungsberechtigten auf

    Edenkoben – Staub statt Streitkultur – Fauler Teenager sucht Polizei wegen Putzbefehl der Erziehungsberechtigten auf
      Edenkoben / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Ein 16 Jahre alter Junge mit Gefühlschaos und sozialen Dynamiken erschien am Sonntagabend (31.08.2025, 19.30 Uhr) auf der Dienststelle und bat um Kontaktaufnahme mit dem Jugendamt, da es zu innerfamiliären Streitigkeiten gekommen sei. Ermittlungen ergaben, dass der Junge sich weigerte, sein Zimmer aufzuräumen. Aufgrund seines Lebensalters, geprägt von körperlichen

      Ludwigshafen – Mutmaßlicher Drogenhändler bei Polizeikontrolle aufgeflogen – U-Haft angeordnet

    Ludwigshafen – Mutmaßlicher Drogenhändler bei Polizeikontrolle aufgeflogen – U-Haft angeordnet
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Vormittag des 30.08.2025 kontrollierten Polizeikräfte am Europaplatz einen 51-Jährigen. Bei der Durchsuchung seiner Umhängetasche wurden 39 verkaufsfertige Portionen Kokain gefunden und sichergestellt.

