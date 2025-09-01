Südliche Weinstrasse – Bequem und sicher mit dem Bus zum Weinfest in Weyher: Stündliche Busfahrten von Edenkoben über Rhodt

Weyher / Edenkoben / Rhodt / Metropolregion Rhein-Neckar – Die Ortsgemeinde Weyher feiert vom 12. bis 15. September ihr traditionelles Weinfest. Auch dieses Jahr werden in dieser Zeit zusätzliche Fahrten angeboten. Wer entspannt mit dem öffentlichen Nahverkehr anreisen möchte, kann von Freitag bis Sonntag stündlich die Busse der Linie 500 zwischen Edenkoben über Rhodt nach Weyher und zurück wie folgt nutzen:

Freitag von 17.40 bis 23 Uhr, Samstag von 15.40 bis 23 Uhr sowie Sonntag von 10.40 bis 18 Uhr.

Abfahrt in Edenkoben jeweils um .40 Uhr und in Weyher zur vollen Stunde. In Edenkoben besteht Anschluss an die Regionalbahnen von beziehungsweise nach Neustadt sowie Landau und Karlsruhe.

Darüber hinaus können die regulären Fahrten der Linie 500 am Freitag und Samstag sowie der Linie 506 am Sonntag genutzt werden.

Quelle: Kreis Südliche Weinstrasse