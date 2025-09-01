Speyer – StarCare unterstützt individuelle Förderung an der Siedlungsschule mit 2.500 Euro

Speyer / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Montag, 1. September 2025, durfte sich die Siedlungsschule Realschule Plus über eine großzügige Spende in Höhe von 2.500 Euro freuen. Übergeben wurde sie durch die beiden Vertreter*innen des gemeinnützigen Vereins StarCare Rheinland-Pfalz e. V., Ulrike Stahlberger und Volker Hensel.

StarCare engagiert sich seit vielen Jahren regional für soziale und gesundheitliche Projekte zugunsten von Kindern und Jugendlichen – mit dem Ziel, schnell und unbürokratisch dort zu helfen, wo Unterstützung gebraucht wird.

Mit der Spende möchte StarCare die individuelle Förderung der Schülerinnen und Schüler an der Siedlungsschule gezielt stärken. Die Mittel sollen in schulische Bereiche fließen, in denen besonderer Entwicklungsbedarf besteht – insbesondere in den Feldern Bewegung und Gesundheit. Die Spende wird für die Anschaffung einer hochwertigen Turnmatte der Firma AirTrack Factory verwendet. Diese mit Luft gefüllte Matte ermöglicht ein gelenkschonendes und sicheres Training im Sportunterricht. Durch die besondere Konstruktion werden Bewegungen abgefedert und verstärkt, wodurch neue Bewegungsformen spielerisch erlernt werden können. Die Matte ersetzt zudem harte Holzgeräte wie beispielsweise den Kasten und erleichtert so insbesondere ängstlichen oder eingeschränkten Schüler*innen die Teilnahme am Sportunterricht – ein wichtiger Beitrag zur Inklusion im Schulalltag. Nachdem die AirTrack Factory von der Spende erfuhr, stellte das Unternehmen der Schule zusätzlich eine kostenfreie Erweiterung zur Matte – eine sogenannte AirRoll – zur Verfügung.

Die Stadt Speyer und die Siedlungsschule Realschule Plus danken StarCare herzlich für diese Unterstützung und das gesellschaftliche Engagement.

StarCare Rheinland-Pfalz ist seit 2003 ein gemeinnützig anerkannter Verein. Er entstand aus einer Initiative von Daimler Truck, Mercedes Benz und Unternehmen in Rheinland-Pfalz und setzt sich seitdem aktiv für benachteiligte Kinder ein. Mit Spendenmitteln unterstützt der Verein unter anderem Projekte in allgemeinnützigen Einrichtungen für kranke Kinder, Kinder mit Behinderungen sowie Kinder in akuten Notlagen. Die hierfür nötigen Mittel erwirtschaftet StarCare über vielfältige Aktionen und Kooperationen und Fördermitgliedschaften.

Weitere Unterstützungsmöglichkeiten bietet auch der Förderverein der Siedlungsschule. Weitere Informationen sind unter https://siedlungsschule.de/unsere-schule/foerderverein/ abrufbar.

Foto: v. l. n. r. Volker Hensel (StarCare e. V.), Ulrike Stahlberger (StarCare e. V.), Sabah Alhussein (Schülersprecherin), Vini Niedermeier (Stadt-Schüler*innenvertretung); © Stadt Speyer Quelle: Stadt Speyer