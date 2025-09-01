Sinsheim / A6 / L533 – Verlängerung der eingeschränkten Verkehrsführung im Bereich der Autobahnbrücke zwischen Kirchardt und Sinsheim-Steinsfurt

Sinsheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach Mitteilung der Projektgesellschaft ViA6West kommt es weiterhin aufgrund von Arbeiten im Bereich der Autobahnunterführung zu einer halbseitigen Sperrung der L533 (ehemals B39) zwischen Kirchardt und Sinsheim-Steinsfurt.

Die verkehrlichen Einschränkungen dauern voraussichtlich noch bis Freitag, 31.10.2025 an.

Der Verkehr wird einspurig per Ampelschaltung an der Arbeitsstelle vorbeigeführt. Eine Umleitung ist somit nicht notwendig.

Es ist möglicherweise mit Verkehrsbehinderungen und längeren Wartezeiten zu rechnen. Verkehrsteilnehmende werden um besondere Beachtung und Verständnis gebeten.

Sollten die Arbeiten früher als geplant fertiggestellt sein, wird die Einschränkung entsprechend zeitnah aufgehoben.

Quelle:

ViA6West GmbH & Co. KG