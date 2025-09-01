Schriesheim – Trickbetrüger versuchen ins Haus zu gelangen – Zeugenaufruf

Schriesheim / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Samstag befand sich um kurz nach 20 Uhr eine Seniorin im Vorgarten ihres Hauses in der Mannheimer Straße und schnitt ihre Hecke. Währenddessen stand die Tür zu ihrem Haus offen. Plötzlich sprach sie ein ihr unbekannter Mann an und verwickelte sie in ein belangloses Gespräch. Damit wollte ersten Ermittlungen zufolge der Mann davon ablenken, dass zwei Mittäter versuchten, unbemerkt in das Haus zu gelangen. Glücklicherweise wurde dies von einer 51-jährigen Zeugin bemerkt, welche die Seniorin warnte. Als die Frau sich sofort in ihr Haus begab, ertappte sie die Eindringlinge auf der Treppe. Die Männer gaben eine fadenscheinige Ausrede von sich, verließen das Haus und rannten dann davon. Auch der Dritte im Bunde floh, als die Tat aufflog. Die Männer werden als 30 bis 35 Jahre alt beschrieben. Sie trugen dunkle ¾-Hosen. Das Polizeirevier Weinheim ermittelt nun wegen versuchtem Diebstahl.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 06201/ 1003-0 zu melden.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim