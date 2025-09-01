Schriesheim / A5 – Auffahrunfall mit verletzter Person und erheblichem Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5 / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Eine leicht verletzte Person und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls am Sonntagabend auf der A 5 bei Schriesheim.

Ein 55-jähriger Mann war gegen 22.45 Uhr mit hoher Geschwindigkeit in seinem Mercedes auf dem linken Fahrstreifen der A 5 in Richtung Frankfurt unterwegs. Kurz vor der dortigen Baustelle ordnete er sich auf den rechten Fahrstreifen ein, bemerkte jedoch zu spät, dass der voranfahrende Opel deutlich langsamer war und fuhr diesem letztendlich hinten auf. Durch die Wucht des Aufpralls verlor die 39-jährige Fahrerin des Opel die Kontrolle über das Fahrzeug, schleuderte zunächst nach links gegen die dortigen Warnbaken, prallte wieder nach rechts ab, drehte sich um die eigene Achse und kam letztendlich entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung zum Stehen. Der Fahrer des Mercedes leitete eine Gefahrenbremsung ein und kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen.

Die 39-Jährige, sowie ihr 51-jähriger Mitfahrer erlitten bei dem Zusammenstoß Verletzungen und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Auf einer Länge von rund 150 Metern waren Trümmerteile der beiden Autos verteilt, zudem verloren sie größere Mengen Betriebsstoffe. Während der Unfallaufnahme sowie der Aufräum- und Abschlepparbeiten musste die Fahrbahn in Fahrtrichtung Frankfurt vorübergehend voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Ladenburg aus- und umgeleitet.

Die weiteren Unfallermittlungen der Autobahnpolizei Mannheim dauern an.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim