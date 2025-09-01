Schifferstadt – Positive Bilanz nach zweiwöchiger Verkehrsüberwachungen an Grundschulen

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt führten seit Beginn des neuen Schuljahres (18.08.2025) bis einschließlich Freitag, 29.08.2025, täglich unter der Woche Kontrollen an den Grundschulen im Dienstgebiet durch. In den zwei Wochen führten die Polizisten insgesamt 41-mal an Schulen erzieherische Gespräche mit Eltern und Schülern, insbesondere im Hinblick auf das richtige Verhalten im Straßenverkehr. Überwiegend wurden die Verkehrsregeln von Eltern und Schülern eingehalten. Trotzdem mussten insgesamt 14 Eltern aufgrund falscher oder fehlender Kindersicherung im Auto verwarnt werden. Darüber hinaus mussten acht Ordnungswidrigkeiten (3x Handyverstoß, 2x Durchfahrtverbot, 1x Gurtverstoß, 2x falsches Benutzen (Doppelbesetzung) eines E-Scooters) geahndet werden. An der Grundschule in Altrip mussten zwei Eltern, jeweils mit ihren Kindern auf einem E-Scooter fahrend, angehalten und kontrolliert werden. Im Verlauf der Kontrolle stellte sich heraus, dass keine gültige Versicherung für die E-Scooter bestand. In diesem Zusammenhang möchte die Polizei nochmals darauf hinweisen, dass das Benutzen eines E-Scooters nur alleine und mit gültiger Versicherung erlaubt ist.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Kontrollen sowohl bei Erwachsenen (Eltern und Lehrer) sowie auch bei den Kindern positiv ankamen. So bedankte sich eine Schülerin der 2. Klasse in Dannstadt bei der eingesetzten Polizistin für die Kontrollen.

Quelle:

Polizeidirektion Ludwigshafen

Polizeiinspektion Schifferstadt