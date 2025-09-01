Schifferstadt – Fördermittel für die Soziale Stadt – Innenminister Michael Ebling überreicht Förderbescheid an Bürgermeisterin Ilona Volk

Schifferstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Am vergangenen Freitag, 29. August, hat Innenminister Michael Ebling Bürgermeisterin Ilona Volk den Bescheid über die Laufzeitverlängerung und Erhöhung der Fördermittel für das Projekt Soziale Stadt überreicht. Als Ort für die Übergabe hat sich die Stadtverwaltung bewusst für den Ochsen entschieden.

Neben der Umgestaltung der Hauptstraße, des Bolzplatzes an den Bleichwiesen und des Bahnhofsvorplatzes ist der Umbau des Ochsen ein wesentliches Schlüsselprojekt im Städtebauförderprogramm. Entstehen soll neben drei multifunktionalen Bürgerräumen und einer Bürgerküche eine Quartiersmensa.

Mit dem überreichten Förderbescheid können die Projekte im Innenstadtbereich bis einschließlich 2027 weiter vorangetrieben werden. Zusätzlich wurde der Gesamtfinanzierungsrahmen auf bis zu 21,13 Mio. Euro erhöht. Hinzu kommt, dass die Stadt eine Erhöhung der förderfähigen Kosten von Mitteln aus Bund und Land von 75 % auf 90 % erreichen konnte.

Mit den Worten „Dann legen Sie mal los“ verabschiedete sich der Innenminister aus Schifferstadt. Und los geht es auch schon bald: In der gemeinsamen Sitzung des Bau-, Verkehr- und Umweltausschusses und des Ausschusses Projekt Soziale Stadt Ende August wurde die Empfehlung zur Umsetzung der Umbaumaßnahmen im Ochsen einstimmig an den Stadtrat ausgesprochen. Dieser tagt nun am Donnerstag, 4. September.

Text und Foto: Stadtverwaltung Schifferstadt