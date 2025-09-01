Sandhausen – Lukas Schneller verstaerkt die Torwartposition



Sandhausen / Metropolregion Rhein-Neckar.Mit Lukas Schneller verpflichtet der SV Sandhausen einen jungen Torhüter und will

damit einen gesunden Konkurrenzkampf auf der Torwartposition schaffen. Der 23- Jährige kommt vom FC Bayern München II an den Hardtwald und bringt eine hochwertige Ausbildung sowie den Erfolg des Aufstiegs in der vergangen Saison mit

Schweinfurt mit. Schneller wurde am 26. Oktober 2001 in München geboren und durchlief seit 2012 alle Jugendmannschaften des FC Bayern München. Zur Saison 2020/21 rückte er in den Kader der zweiten Mannschaft auf und sammelte dort wertvolle Erfahrungen in der 3. Liga. Zwischenzeitlich war er auch leihweise beim SC Freiburg II aktiv. In der vergangenen Saison war er an den 1. FC Schweinfurt 05 ausgeliehen, mit dem er den Aufstieg in die 3. Liga schaffte. Der 1,90 Meter große Keeper zeichnet sich durch sein Stellungsspiel und seine variable Spieleröffnung aus. Beim SVS bekommt Schneller die Rückennummer 31.

„Mit Lukas wollen wir auf der Torwartposition einen gesunden Konkurrenzkampf schaffen“, sagt Coach Olaf Janßen. „Es ist wichtig, dass wir zwei Torhüter auf Augenhöhe haben, die sich gegenseitig zu Höchstleistungen pushen. Lukas war ein sicherer Rückhalt für Schweinfurt in der letzten Saison und ich hoffe, dass er diese Entwicklung bei uns fortsetzen kann. Er hat in München eine hochwertige Ausbildung genießen können und wird unser Torwartspiel bereichern.“ Schneller freut sich auf seine Zeit in Sandhausen: „Der SVS ist für mich der perfekte nächste Schritt in meiner Karriere. Der Konkurrenzkampf um die Nummer eins ist genau das, was ich brauche, um mich weiterzuentwickeln. Ich will zeigen, dass ich

bereit bin und dem Team mit meinen Fähigkeiten helfen kann. Die Konkurrenz, egal auf welcher Position, macht einen Spieler besser und das ist gut für den ganzen Verein.”

Schneller ist nach Louis Kolbe und Kwabe Schulz, Yanis Outman, Teoman Akmestanlı, Luis Idjakovic, Luca de Meester, Pascal Testroet, Yannick Osée, David Zimmer, Arthur Lyska, Ken Gipson, Niklas Tarnat, Jahn Herrmann, David Mamutovic, Phil Halbauer, Melvin Ramusovic, Leon Ampadu, Berk Inaler, Jannik Graf, Pablo Zahnen Martinez, Benedikt Wimmer, Dennis Pfaffenrot, Maximilian Wagner und Robin Krauße der 25. Spieler im Kader der Saison 2025/26. Über die Vertragsmodalitäten wurde wie gewohnt Stillschweigen vereinbart.

Quelle/Bildquelle: SV Sandhausen.

