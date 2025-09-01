Neckar-Odenwald-Kreis – Motorradfahrer stürzt nach Unfall Abhang hinunter – Schwer verletzt

Mudau / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Ein 36 Jahre alter Motorradfahrer wurde am Freitagmittag bei einem Unfall bei Mudau schwer verletzt. Der Mann fuhr kurz vor 13 Uhr auf der Landesstraße 2311 von Schlossau in Richtung Kailbach, als er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Gefährt verlor, von der Fahrbahn abkam und einen knapp sechs Meter tiefen Abhang hinunterfuhr. Dem Motorradfahrer gelang es trotz seiner Verletzungen den Abhang hinaufzuklettern. Hier wurde er von einem vorbeifahrenden Fahrradfahrer angesprochen, der sodann die Einsatzkräfte informierte. Der 36-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus
gebracht. An dem Motorrad entstanden Schäden in Höhe von rund 4.000 Euro.
Quelle:
Polizeipräsidium Heilbronn