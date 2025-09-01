Mosbacher Sommer: Jazzsängerin Nicole Metzger: Knef – Eine musikalische Hommage an Hildegard Knef

Mosbach / Metropolregion Rhein-Neckar – Am Samstag, 6. September 2025, um 19:30 Uhr entführt Jazzsängerin Nicole Metzger im Burggraben Neckarelz mit ihrem Programm „So oder so ist das Leben“ in eine besondere musikalische Welt. Zum 100. Geburtstag der großen Hildegard Knef ehrt sie die Diva mit einer Hommage, die nicht imitiert, sondern im Dialog mit deren Werken steht.

Nicole Metzger, eine der charismatischsten Stimmen des europäischen Jazz, verbindet die zeitlosen Texte Knefs mit der Musik amerikanischer Größen wie Cole Porter und George Gershwin. Begleitet wird sie von einem erstklassigen Jazz-Trio: Jean-Yves Jung (Klavier), Lukas Hatzis (Kontrabass) und Jean-Marc Robin (Schlagzeug).

Mit warmem Timbre und großer Bühnenpräsenz schafft Metzger eine emotionale Brücke zur Knef – ein Abend voller Atmosphäre und Gefühl für Jazz- und Lyrikfreunde.

Karten gibt es im Vorverkauf bei der Tourist Information Mosbach am Marktplatz sowie unter www.reservix.de und an der Abendkasse.

Bei schlechtem Wetter wird die Veranstaltung in die Alte Mälzerei verlegt. Dies wird am Veranstaltungstag über das Wetter-Telefon 06261 82-333 und über www.mosbach.de bekanntgegeben.

Mosbach, den 01.09.2025, Schön/Wg

Quelle: Stadtverwaltung Mosbach