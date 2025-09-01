Mannheim – Berufsstart bei der Stadt Mannheim: 185 neue Nachwuchskräfte starten Ausbildung und Studium

Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar. Rund 185 neue Auszubildende, Studierende und Anerkennungspraktikant*innen beginnen heute (1. September 2025) ihre berufliche Laufbahn bei der Stadt Mannheim. Mit der hohen Zahl an Neueinstellungen bestätigt die Stadt Mannheim erneut ihre Stellung als eine der größten Arbeitgeberinnen der Metropolregion Rhein-Neckar. Rund 3.000 Ausbildungsinteressierte hatten sich für den Einstellungsjahrgang 2025 bei der Stadt beworben.

Mit insgesamt 82 neuen Auszubildenden liegen die Erzieher*innen in diesem Jahr wieder an der Spitze der Ausbildungsberufe. Der positive Trend zu mehr Berufsstartern setzt sich in diesem Bereich weiter fort. In insgesamt drei unterschiedlichen Ausbildungsangeboten können sich in Mannheim Erzieher*innen qualifizieren.

Bildungsbürgermeister Dirk Grunert begrüßte die neuen Nachwuchskräfte im Ratssaal des Stadthauses N1:

„Wir freuen uns sehr, dass Sie sich für eine Ausbildung oder ein Studium bei der Stadt Mannheim entschieden haben. Sie alle bringen Talente, Neugier und Engagement mit – genau das brauchen wir, um Mannheim gemeinsam weiterzuentwickeln. Ihre Ausbildung ist nicht nur ein Start ins Berufsleben, sondern auch ein Beitrag zu einer lebendigen, zukunftsfähigen Stadt. Gestalten Sie mit, bringen Sie Ideen ein und helfen Sie mit, Mannheim zu einem Ort zu machen, an dem alle Menschen gut leben können.”

Programm für einen gelungenen Einstieg

Um den Übergang von Schule oder Studium in das Berufsleben zu erleichtern, durchlaufen die Auszubildenden und Studierenden in ihrer ersten Woche ein abwechslungsreiches Einführungsprogramm. Dazu gehören eine Trommel-Session mit dem Impro-Theater „Drama light”, eine Azubi-Stadtrallye durch verschiedene Dienststellen, eine Begrüßung durch die Jugend- und Auszubildendenvertretung sowie Führungen von „Stadt.Wand.Kunst”. Ein Gesundheitstag in Kooperation mit dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement ergänzt das Programm. Abgeschlossen werden die Einführungstage mit einem großen Teamevent in der Alten Feuerwache.

Vielfältige Ausbildungsmöglichkeiten

Die Stadt Mannheim bietet insgesamt rund 40 verschiedene Ausbildungsberufe und Studiengänge an – von klassischen Verwaltungsberufen bis hin zu eher seltenen Berufsbildern wie Bühnenmaler*in, Maskenbildner*in oder Umwelttechnolog*in.

In diesem Jahr starten Auszubildende und Studierende in folgenden Berufen:

82 angehende Erzieher*innen (über alle verschiedenen Ausbildungsformen)

2 Bauzeichner*innen

4 Fachangestellte für Bäderbetriebe

2 Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste

2 Umwelttechnolog*innen Rohrleitungsnetzte und Industrieanlagen

2 Forstwirt*innen

7 Gärtner*innen

3 Straßenbauer*innen

3 Umwelttechnolog*innen für Abwasserbewirtschaftung

3 Berufskraftfahrer*innen

14 Verwaltungsfachangestellte

1 Fachinformatiker*in für Systemintegration

1 Veranstaltungskauffrau/mann

3 Fachkräfte für Veranstaltungstechnik

1 Bühnenmaler*in

2 Maßschneider*innen

1 Tischler*in

1 Maskenbildner*in

6 Bachelor of Arts Messe-, Kongress- und Eventmanagement

16 Bachelor of Arts Öffentliche Wirtschaft

7 Bachelor of Arts Public Management (bekannt als gehobener Verwaltungsdienst)

6 Bachelor of Arts Soziale Arbeit

3 Bachelor of Engineering Bauwesen – Öffentliches Bauen

1 Bachelor of Science Elektrotechnik

4 Bachelor of Science IT bzw. Wirtschaftsinformatik

1 Bachelor of Science Technical Management, Wertstoffmanagement & Recycling

4 Absolvent*innen eines freiwilligen sozialen Jahres (FSJ)

Gute Zukunftsaussichten

Nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung haben die Nachwuchskräfte beste Zukunftsaussichten: Möglichst alle Absolvent*innen erhalten ein Angebot für mindestens eine befristete Beschäftigung. Zudem werden sie bei zukünftigen Stellenbesetzungen innerhalb der Stadtverwaltung bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Quelle Stadt Mannheim