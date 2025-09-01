Mannheim – Autoscheibe mit Teleskopschlagstock eingeschlagen – Täterfestnahme – Zeugen- und Geschädigtenaufruf

Mannheim / Metropolregion Rhein-neckar – (ots) In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlug nach aktuellem Ermittlungsstand ein 18-Jähriger mit einem Teleskopschlagstock eine Autoscheibe in der Hauptstraße in Mannheim-Feudenheim ein. Ein Zeuge hatte den jungen Mann bei der Tat beobachtet und daraufhin die Polizei verständigt. Eine Streife des Polizeireviers Mannheim-Käfertal konnte den Tatverdächtigen um kurz nach 04:35 Uhr vorläufig festnehmen. Es besteht der Verdacht, dass er mit dem bei ihm aufgefundenen Teleskopschlagstock die vordere linke Seitenscheibe eines in der Hauptstraße geparkten Hyundai einschlug. Ob es ihm dabei nur um die Verursachung eines Sachschadens ging oder ob es sich um einen Diebstahlsversuch handelte, ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen. Der von ihm verursachte Schaden wird auf 400 Euro geschätzt.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können oder weitere Geschädigte, werden gebeten, sich dort unter der Telefonnummer 0621/ 71849-0 zu melden.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim