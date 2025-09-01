Mainz – Streit mit Axtangriff – Beschuldigter in U-Haft

Mainz / Nachbarschaft Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mainz ordnete ein Ermittlungsrichter am Samstag Untersuchungshaft wegen versuchten Totschlags gegen einen 41-jährigen Deutschen an. Der Mann hatte am Samstagabend zwei Personen mit einer Axt angegriffen nachdem ein vorheriger Streit eskaliert war. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es am Freitagabend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Göttelmannstraße in Mainz Weisenau zu einer ersten körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Beschuldigten und einem 26- und einem 37-Jährigen. Nachdem man sich zunächst getrennt hatte, kehrte der Beschuldigte mit einer Axt zurück, traf auf die beiden am Tatort verbliebenen Personen und griff diese an. Hierbei erlitt keiner der Angegriffenen schwerwiegende Verletzungen, vielmehr wurde der Beschuldigte entwaffnet und niedergerungen und konnte durch die alarmierte Polizei in Gewahrsam genommen werden. Die Ermittlungen dauern an.

Quelle:

Polizeipräsidium Mainz