Ludwigshafen – Stilvolle Gedenkminute für erschossenen Polizisten beim EULEN-Heimspiel

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Vor dem Anpfiff zum Heimspiel von den Handballern der Eulen Ludwigshafen gegen TuSEM Essen gab es am Samstagabend eine Gedenkminute zu Ehren des vor Wochenfrist in Völklingen erschossenen 34 Jahre jungen Polizisten.

Eulen-Hallensprecher Thomas Stüber verlas folgenden Text: „Liebe Handballfreunde, vor wenigen Tagen hat im saarländischen Völklingen ein junger Polizist im Dienst sein Leben verloren. Er stand für Sicherheit, Verantwortung und Einsatzbereitschaft – Werte, die unsere Gesellschaft tragen.

Unser tiefes Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freunden und allen Kolleginnen und Kollegen der Polizei, die Tag für Tag für uns im Einsatz sind. Lasst uns nun gemeinsam ein Zeichen des Respekts setzen und einen Moment innehalten.“

Der Beifall der Zuschauer in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen rundete den Moment nach stilvoller Stille ab.

Text: Eulen Ludwigshafen und Michael Sonnick, Foto: Sonnick