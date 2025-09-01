Ludwigshafen – Mutmaßlicher Drogenhändler bei Polizeikontrolle aufgeflogen – U-Haft angeordnet

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am Vormittag des 30.08.2025 kontrollierten Polizeikräfte am Europaplatz einen 51-Jährigen. Bei der Durchsuchung seiner Umhängetasche wurden 39 verkaufsfertige Portionen Kokain gefunden und sichergestellt.

Der Mann wurde vorläufig festgenommen und noch am selben Tag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringen Mengen.

Der 51-Jährige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Quelle:

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz