Bereits am Freitagabend sorgte die feierliche Eröffnung mit einem beeindruckenden Feuerwerk für Begeisterung. An allen Tagen lockte der Musiktruck der Musik-Fabrik Ludwigshafen mit guter Livemusik und sorgte für beste Unterhaltung.
Ein besonderes Highlight war die beliebte Spaßregatta am Sonntag, bei der kreative Boote und viel gute Laune im Mittelpunkt standen. Das Hafenfest zeigte einmal mehr: In Lu-Süd wird Gemeinschaft großgeschrieben.
Ludwigshafen – Hafenfest der IG Lu-Süd ein voller Erfolg
Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Das Hafenfest der Interessengemeinschaft Lu-Süd war ein voller Erfolg. Bei bestem Wetter und ausgelassener Stimmung feierten zahlreiche Besucher ein rundum gelungenes Festwochenende.