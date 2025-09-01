Ludwigshafen – hack-museumsgARTen für den Deutschen Engagementpreis 2025 nominiert

Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – Der hack-museumsgARTen des Wilhelm-Hack-Museums ist für den Deutschen Engagementpreis 2025 nominiert. Der Preis ist die höchste bundesweite Auszeichnung für freiwilliges Engagement. Nominiert werden nur Projekte, die bereits einen anderen Engagementpreis gewonnen haben.

Seit 2012 betreibt das Wilhelm-Hack-Museum gemeinsam mit Bürger*innen der vielfältigen Ludwigshafener Stadtgesellschaft auf dem einst unbelebten Hans-Klüber-Platz hinter dem Museum ein Urban Gardening Projekt. Durch den Anbau von Nutz- und Zierpflanzen in eigens gebauten Kisten oder recycelten Behältnissen wurde eine versiegelte Fläche urbar gemacht und die Vielfalt der Natur mitten ins Ludwigshafener Zentrum geholt. Durch das gemeinsame Gärtnern ist der hack-museumsgARTen zu einem Ort des Austauschs und der Begegnung herangewachsen. Er bringt Menschen unterschiedlicher Herkunft über das universelle Thema des Gärtnerns zusammen.

Begleitet und unterstützt wird der hack-museumsgARTen von der Stiftungsgemeinschaft anstiftung & ertomis, der BASF SE, der GAG Ludwigshafen sowie zahlreichen Förderern.

Kuratorin: Theresia Kiefer

Öffnungszeiten: Interessierte Besucher*innen melden sich bitte im Foyer des Museums

