Landau – Waffenstraße nach Umbau wieder offiziell für den Verkehr freigegeben – Einer der modernsten Verkehrsräume Landaus

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Nach 22 Monaten Bauzeit ist es soweit, die Waffenstraße in der Landauer Innenstadt kann wieder befahren werden! Im Rahmen des Förderprogramms „Klimaschutz durch Radverkehr“ hat die Stadt Landau die Waffenstraße zur Fahrradstraße mit Freigabe für den Autoverkehr ausgebaut. Gleichzeitig wurden alle Ver- und Entsorgungsleitungen erneuert sowie im südlichen Teil eine neue Fernwärmeleitung eingebaut. Oberbürgermeister Dominik Geißler gab die Straße jetzt gemeinsam mit Bürgermeister Lukas Hartmann, Beigeordneter Lena Dürphold, dem Leiter der Mobilitätsabteilung Ralf Bernhard sowie zahlreichen Vertreterinnen und Vertretern des Stadtrats, der Verwaltung und der ausführenden Baufirma wieder offiziell für den Verkehr frei.

„Durch den Umbau im Sinne unseres mit den städtischen Gremien und den Bürgerinnen und Bürgern erarbeiteten Integrierten Mobilitätskonzepts ist in der Waffenstraße einer der modernsten Verkehrsräume in Landau entstanden“, sagt Oberbürgermeister Dominik Geißler. Die Waffenstraße gehört im Integrierten Mobilitätskonzept zu den Vorrangrouten für den Radverkehr und wird daher künftig als Fahrradstraße mit Freigabe für den Autoverkehr ausgewiesen. Auch kommt der Waffenstraße im Förderprogramm „Klimaschutz durch Radverkehr“ eine wichtige Rolle bei der Rad-Verbindung von Uni- und Schulstandorten im Stadtgebiet zu.

„Bereits seit 2020 kann die Waffenstraße nicht mehr durchgängig von Autos befahren werden. Das wurde jetzt durch einen modalen Filter auch baulich umgesetzt“, betont Dominik Geißler. Ziel der Maßnahmen sei, dass Fuß- und Radverkehr in der Waffenstraße eine gute, barrierefreie Verbindung erhalten. Der Autoverkehr könne wie im Verkehrskonzept vorgesehen über den gut ausgebauten Westring fließen. Der Dank des Oberbürgermeisters gilt allen am Umbau Beteiligten sowie den Anwohnenden und Verkehrsteilnehmenden für ihre Geduld während der Bauzeit.

Im Zuge der Arbeiten wurden sämtliche Ver- und Entsorgungsleitungen erneuert oder saniert. Darüber hinaus erhielt die gesamte Waffenstraße einen Glasfaseranschluss. Zwischen der Queich und der Wallstraße wurden zusätzlich Fernwärmeleitungen verlegt. Auch an die Begrünung wurde gedacht: Elf bestehende Bäume konnten erhalten werden, sechs neue kamen hinzu. Fast alle Baumbeete wurden vergrößert und mit speziellem Substrat aufgefüllt, damit die Bäume künftig bessere Wachstumsbedingungen haben. Neben den Bäumen sind in den Seitenbereichen Parkplätze, Fahrradabstellmöglichkeiten und Sitzgelegenheiten entstanden. Außerdem wurde die Straßenbeleuchtung komplett erneuert.

Die Straße selbst wurde asphaltiert, während die Kreuzungen, der Abschnitt zwischen Lang- und Badstraße sowie der Bereich vor dem Eingang der Pestalozzischule mit Pflaster versehen wurden. Auch die Kreuzungsbereiche an der Westbahnstraße, Wallstraße und Pestalozzistraße sind gepflastert. Diese Gestaltung wertet die Straße optisch auf und sorgt zugleich dafür, dass Fahrzeuge in diesen Zonen langsamer fahren.

So konnte mit dem Ausbau die Aufenthaltsqualität in der Waffenstraße deutlich verbessert, die Verkehrssicherheit erhöht und der Fuß- und Radverkehr gestärkt werden. Gleichzeitig tragen die Maßnahmen zu einer geringeren Verkehrs- und Umweltbelastung bei.

Insgesamt flossen knapp zwei Millionen Euro in den Ausbau der Waffenstraße. Rund 800.000 Euro davon stammen aus dem Förderprogramm „Klimaschutz durch Radverkehr“. Zusätzlich haben EWL und EnergieSüdwest rund 2,5 Millionen Euro in den Neubau und die Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen investiert.

Bildunterschrift: Bahn frei: Oberbürgermeister Dominik Geißler (3.v.l.) gab jetzt mit Bürgermeister Lukas Hartmann (links), Ralf Bernhard (2.v.l.) sowie Vertretenden der ausführenden Baufirma die Waffenstraße wieder offiziell für den Verkehr freigegeben. (Quelle: Stadt Landau)

Quelle: Pressemitteilung der Stadt Landau in der Pfalz