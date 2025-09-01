Landau – Saisonabschluss im Freibad am Prießnitzweg mit Hundebadetag

Landau / Metropolregion Rhein-Neckar – Auch die Saison 2025 endet wieder mit einem beliebten Abschluss. Zwei Wochen nach Saisonende öffnen sich die Tore des Freibades am Prießnitzweg für die vierbeinigen Freunde des Menschen für das alljährliche Hundeschwimmen.

Am Samstag, den 20. September, können sich Hunde von 11:00 Uhr bis 15:00 Uhr in den beiden Becken nach Lust und Laune austoben. Jede*r Tierhalter*in hat die Möglichkeit, mit dem tierischen Freund für 5,00 Euro je Hund das Freibad zu nutzen.

Die Lieblingsspielzeuge der Vierbeiner dürfen gerne mit ins Wasser genommen werden. Frauchen und Herrchen müssen allerdings vom Beckenrand das Schauspiel betrachten.

Bildunterschrift: Eindrücke vom Hundebadetag 2021. (Quelle: Stadt Landau)

www.freibad-ld.de

Quelle: Stadt Landau