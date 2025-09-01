Landau – Bündnis lädt zum Filmabend über depressive Erkrankungen bei Männern mit anschließender Diskussion ins Gloria ein – Eintritt frei

Landau / Metropolregion Rhein-neckar – Depression bei Männern? Das ist für viele ein Tabu-Thema. Oft wird eine depressive Erkrankung bei Männern auch gar nicht als solche erkannt. Denn viele männliche Betroffene zeigen zum Beispiel Reizbarkeit, Aggressivität, Risikoverhalten und Substanzmissbrauch als Symptome einer Depression. Gegen das Übersehen und gegen die Erkrankung selbst kann man etwas tun; es gibt Angebote, Tipps und Behandlungsmöglichkeiten. Um auf diese Hilfen aufmerksam zu machen, veranstaltet das Bündnis gegen Depression Landau-Südliche Weinstraße e.V. am Dienstag, 9. September, einen Filmabend im Gloria Filmpalast in Landau zum Thema „Männerdepression” mit anschließender Diskussion. Der Eintritt ist frei! Einlass ist ab 18.30 Uhr, los geht es um 19 Uhr.

An diesem Abend wird ein Überraschungsfilm gezeigt, der das Thema „Männerdepression” behandelt. Im Anschluss an den Film wird es einen offenen Austausch mit dem Publikum geben. Betroffene, Angehörige sowie professionelle Helferinnen und Helfer sind eingeladen, sich an der Diskussion zu beteiligen und ihre Erfahrungen und Perspektiven zu teilen. Psychotherapeut Thomas Flocken, Leiter des Sozialpsychiatrischen Dienstes (SPDI) der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und derzeit Vorsitzender des Bündnisses gegen Depression Landau-Südliche Weinstraße e.V., moderiert die Diskussion. Die Veranstaltung wird unterstützt von der Deutsche Bahn Stiftung.

Das Bündnis

Das Bündnis gegen Depression Landau-Südliche Weinstraße e. V. möchte Wissen über die Krankheit in der Bevölkerung erweitern, über Hilfsmöglichkeiten aufklären, Informationen über Anlaufstellen für Betroffene und Angehörige geben und zur Entstigmatisierung beitragen. Mitglieder des Bündnisses sind unter anderem neben der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße auch die Stadtverwaltung Landau, das Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie, KISS Pfalz (Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe in der Pfalz), AGUS-Selbsthilfe e.V. sowie von Depression Betroffene und deren Angehörige.

Adresse:

Gloria Kulturpalast

Industriestraße 3 bis 5

76829 Landau in der Pfalz

Quelle: Stadt Landau in der Pfalz