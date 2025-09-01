Ladenburg – Zusammenstoß zwischen Auto und Motorrad mit Verletztem

Ladenburg / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad kam es am Samstagabend in Ladenburg.

Ein 29-jähriger Mann befuhr kurz nach 18.30 Uhr mit seinem Opel die Heddesheimer Straße in Fahrtrichtung Heddesheim. Beim Linksabbiegen auf den Zubringer zur L 597 übersah der einen 27-jährigen Motorradfahrer, der ihm entgegenkam. Im Einmündungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge zusammen.

Der Kraftradfahrer stürzte zu Boden und zog sich dabei Verletzungen zu. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Über Art und Schwere seiner Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor.

Die beiden beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Durch ein abgebrochenes Fahrzeugteil, das auf der Fahrbahn lag, wurde ein weiterer Opel beschädigt. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim