Heppenheim – Häusliche Gewalttat – NACHTRAG – 56-Jähriger wegen Mordverdacht in Untersuchungshaft

Heppenheim / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) – Nach einer mutmaßlichen Gewalttat in einem Mehrfamilienhaus in der Blütenstraße am Sonntagabend (wir haben berichtet) wurde gegen den beschuldigten Ehemann ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Die Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen des Verdachts des Mordes.

Nach bisherigem Ermittlungsstand soll es am Abend zu einem Streit in der gemeinsamen Wohnung gekommen sein, in dessen Folge der 56 Jahre alte Mann seine

Frau im dortigen Treppenhaus mit einem Messer schwer verletzt haben soll. Die 34-jährige Frau erlag noch in einem Rettungswagen ihren Verletzungen.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt erließ der Ermittlungsrichter am Amtsgericht Bensheim am heutigen Montag (1.9.) einen Untersuchungshaftbefehl

gegen den 56-Jährigen. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang und zur Tatmotivation dauern weiterhin an.

Presseanfragen sind an die Staatsanwaltschaft Darmstadt zu richten.

Quelle:

Polizeipräsidium Südhessen

ERSTMELDUNG: Heppenheim – Tod einer 34-Jährigen durch mutmassliche häusliche Gewalttat