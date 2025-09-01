Heidelberg / Walldorf / Wiesloch – Ausbildungsstart bei HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN: Nachwuchsförderung sichert künftige Innovationskraft

Heidelberg / Walldorf / Wiesloch / Metropolregion Rhein-Neckar – Rund 100 Auszubildende und dual Studierende beginnen im September ihre Ausbildung bei HEIDELBERG

Bei entsprechender Leistung gute Übernahme- und Karrierechancen für Nachwuchskräfte

Der Vorstandsvorsitzende von HEIDELBERG, Jürgen Otto, begrüßt die 75 Nachwuchskräfte bei ihrem Ausbildungsstart im Unternehmen am Standort Wiesloch-Walldorf.

Zum Ausbildungsstart am 1. September 2025 begrüßt die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) rund 100 neue Auszubildende und dual Studierende an seinen deutschen Standorten, davon 75 am Standort Wiesloch-Walldorf. Damit setzt das Unternehmen erneut ein starkes Zeichen für die Perspektive von jungen Erwachsenen und die Zukunft des Unternehmens: Die preisgekrönte Ausbildung von HEIDELBERG zur gezielten Förderung eigener Talente ist ein zentraler Bestandteil der personellen Ausrichtung des Unternehmens als global agierendes Technologieunternehmen.

„Unsere Nachwuchskräfte sind die Gestalter von morgen. Mit einer anspruchsvollen Ausbildung sorgen wir für den Erhalt unserer Innovationskraft und Technologie-führerschaft“, so Jürgen Otto, CEO von HEIDELBERG. „Wir investieren bewusst in junge Menschen, weil sie die Kompetenzen entwickeln, die wir für die weitere Transformation unseres Unternehmens benötigen.“

Ausbildungsinhalte unterstützen Wachstumsstrategie des Unternehmens

Die Ausbildungsprogramme sind international ausgerichtet, beinhalten digitale Lernformate und greifen Zukunftsthemen wie Automatisierung mit Unterstützung von künstlicher Intelligenz oder zentrale Aspekte rund um den komplexen, schweren Maschinenbau mit globalen Kunden auf.

„Unsere Ausbildung bildet die Komplexität unseres Konzerns ab“, sagt Melanie Jaklin, Leiterin Human Resources bei HEIDELBERG. „Ob technische Berufe, kaufmännische Ausbildung oder duale Studiengänge – wir bieten jungen Menschen Perspektiven und Entwicklungsmöglichkeiten, die weit über den Berufseinstieg hinausgehen. Wer bei uns startet, kann es bis an die Spitze schaffen.“

Besonders erfreulich: Auch das tarifliche Förderjahr bleibt ein Erfolgsmodell für das Unternehmen. 2025 werden alle Teilnehmenden dieser Fördermaßnahme in eine anschließende Ausbildung übernommen. HEIDELBERG öffnet damit bewusst Türen – auch für Studienabbrecher oder Jugendliche mit unkonventionellen Bildungswegen.

„Ausbildung und Studium sind der Schlüssel zu einem selbstbestimmten Leben. Sie eröffnen Chancen, schaffen Perspektiven und geben jungen Menschen die Freiheit, ihren eigenen Weg zu gestalten. Wer mit Leidenschaft bei der Sache ist, wird nicht nur lernen, sondern wachsen – fachlich und persönlich. Ich freue mich auf alle, die den Mut haben, ihre Zukunft aktiv in die Hand zu nehmen und mit uns durchzustarten“, sagt Rainer Haus, Leiter Personalentwicklung/Ausbildung bei HEIDELBERG.

Mit diesem Engagement unterstreicht HEIDELBERG seine Rolle als attraktiver Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb, der Ausbildung nicht nur als Pflicht, sondern als strategische Chance versteht.

Instagram: Wer an einer Ausbildung bei HEIDELBERG interessiert ist, kann virtuell bei Instagram einen ersten Einblick gewinnen: Unter heidelbergerdruck_azubis posten die Auszubildenden selbst produzierte Inhalte zu ihren Berufen.

Bewerbungsphase 2026: Die Bewerbungsphase für eine Ausbildung und ein duales Studium mit Beginn September 2026 läuft bereits. Über einen Ausbildungs- oder Studienplatz bei HEIDELBERG entscheiden im Verlauf des Auswahlprozesses neben Schulnoten insbesondere auch soziale Kompetenzen und Potenziale für das jeweilige Berufsbild, gerade auch im Hinblick auf die immer wichtiger werdende Digitalisierung in der Branche. Alle Informationen rund um die berufliche Bildung sowie das Karriereportal sind auf der HEIDELBERG Webseite zu finden.

Quelle: Heidelberger Druckmaschinen AG