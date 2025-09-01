Heidelberg – Jobcenter Rhein-Neckar-Kreis und Geschäftsstellen am 24. September geschlossen



Heidelbergv / Metropolregion Rhein-Neckar(red/ak) – Das Jobcenter Rhein-Neckar-Kreis in Heidelberg und die Geschäftsstellen in Sinsheim, Schwetzingen, Weinheim und Wiesloch haben am Mittwoch, 24. September 2025, wegen einer internen Veranstaltung geschlossen. Wer in dieser Zeit persönlich Leistungen beantragen will, kann dies über das online-Portal vornehmen oder dort einen Termin zur Vorsprache buchen. Nachteile entstehen Ihnen hierdurch nicht. Ab dem 25. September ist das Jobcenter wieder geöffnet. Das Service Center des Jobcenters Rhein-Neckar-Kreis ist auch an diesem Tag unter 0800 4 5555 00 von 08:00 – 18:00 Uhr erreichbar.

Über die Seite https://www.jobcenter-rnk.de/erhalten Sie einen übersichtlichen Einstieg zu allen Online-Angeboten des Jobcenters Rhein-Neckar-Kreis.

Damit können alle Bürger zahlreiche Dienstleistungen schnell und unkompliziert am Computer oder Smartphone rund um die Uhr in Anspruch nehmen. Auch einen An-trag auf Bürgergeld kann online gestellt werden.

Quelle: Agentur für Arbeit Heidelberg