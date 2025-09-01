Heddesheim – Unfallflucht mit erheblichem Sachschaden – Zeugenaufruf

Heddesheim / Rhein-Neckar-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Erheblicher Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend in Heddesheim. Der Unfallverursachende entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Der oder die Unbekannte stieß gegen 20.30 Uhr in der Beethovenstraße beim Vorbeifahren gegen einen geparkten Mercedes. Anschließend stellte er seinen Kia nahe der Unfallstelle ab und verließ, unter Zurücklassung des Fahrzeugs und der Fahrzeugschlüssel, zu Fuß die Örtlichkeit. An dem Mercedes brach durch die Wucht des Aufpralls offenbar die Hinterachse. Auch der Kia wurde stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf über 20.000 Euro beziffert.

Das unverschlossene Fahrzeug sowie die dazugehörigen Fahrzeugschlüssel, die sich noch in dem Kia befanden, wurden sichergestellt.

Die weiteren Ermittlungen hinsichtlich der weiteren Umstände des Unfalls durch das Polizeirevier Ladenburg dauern an. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

Quelle:

Polizeipräsidium Mannheim