Hainfeld – Nötigung unter Alkoholeinfluss

Hainfeld / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Ein 65 Jahre alter Mann fiel gestern Abend (31.08.2025, 19.45 Uhr) in der Georg-Koch-Straße auf, als er alkoholisiert in den Vorgarten eines Wohnanwesens urinierte. Verärgert sprach ihn die Eigentümerin daraufhin an. Der Mann setzte sich in sein Fahrzeug und gab ihr gegenüber zu verstehen, dass er sie umfahren werde, wenn sie den Weg nicht freimacht. Dann wurde die Polizei verständigt, die den Mann ausfindig und in einer Kneipe antreffen konnte. Da er eine Alkoholfahne hatte, aber für einen Schnelltest nicht bereit war, musste er mit auf die Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.
Quelle:
Polizeiinspektion Edenkoben