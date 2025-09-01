Grünstadt – Neue Direktorin des Amtsgerichts – Justizminister Philipp Fernis verabschiedet Michael Goldschmidt und führt Dr. Sandra Gitzel in neues Amt ein

Grünstadt / Metropolregion Rhein-Neckar – Am vergangenen Freitag hat Justizminister Philipp Fernis Dr. Sandra Gitzel als neue Direktorin des Amtsgerichts Grünstadt feierlich in ihr Amt eingeführt. Dr. Gitzel folgt auf Michael Goldschmidt, der heute offiziell in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Bei seinem Grußwort führte Minister Fernis aus: „Dass Amtswechsel an einem kleinen Amtsgericht nicht minder bedeutend sind, zeigen die zahlreichen Vertreter aus Politik, Verwaltung und Justiz, die der Einladung nach Grünstadt heute gefolgt sind. Ihnen allen danke ich für Ihr Kommen und dafür, dass Sie mit uns gemeinsam den Wechsel an der Spitze dieses schönen Gerichts, der nahtlos und so erfolgreich geglückt ist, feierlich begehen.”

Minister Fernis dankte Herrn Goldschmidt für seine langjährigen treuen Dienste als Direktor des Amtsgerichts und in der rheinland-pfälzischen Justiz: „Mit Abschluss des letzten Jahres sind Sie in den wohlverdienten Ruhestand getreten. Über elf Jahre waren Sie Direktor dieses Amtsgerichts und haben in dieser Position nicht nur aufgrund Ihrer besondere Fach- und Sachkompetenz, sondern auch wegen Ihres Humors, Ihrer Kollegialität und Ihrer Einsatzbereitschaft größte Anerkennung genossen. Sowohl bei der Belegschaft, bei Kolleginnen und Kollegen anderer Gerichte als auch bei der Anwaltschaft konnten Sie sich großer Beliebtheit erfreuen und können dies noch. Ich möchte Ihnen für Ihr Engagement für das Amtsgericht Grünstadt und die gesamte rheinland-pfälzische Justiz ganz ausdrücklich danken. Sie haben das Amtsgericht Grünstadt in einem hervorragenden Zustand an Frau Dr. Gitzel übergeben. Für Ihren weiteren Lebensweg wünsche ich Ihnen alles Gute, viel Gesundheit und Freude!”

Frau Dr. Gitzel gratulierte der Minister zur Übernahme der Leitung des Amtsgerichts: „Liebe Frau Dr. Gitzel, bei Ihren bisherigen Stationen an zahlreichen Amtsgerichten, dem Landgericht Mainz, dem Pfälzischen Oberlandesgericht Zweibrücken und dem Ministerium der Justiz haben Sie eindrücklich gezeigt, dass Sie alles haben, was es braucht, um ein Gericht zu leiten. Sie haben sich stets durch außerordentliche fachliche Kompetenz, Disziplin, Entschlussfreude und vor allem auch Empathie und Menschlichkeit ausgezeichnet. All das bringen Sie, zu unser aller Freude, nun ein bei Ihrer neuen Tätigkeit als Amtsgerichtsdirektorin hier in Grünstadt. Ich wünsche Ihnen, alles Gute und viel Erfolg bei Ihrer neuen Aufgabe!”

Michael Goldschmidt: wurde am 12. Dezember 1960 in Hardheim (Neckar-Odenwald-Kreis) geboren. Er trat im Oktober 1991 in den rheinland-pfälzischen Justizdienst ein und war zunächst beim Landgericht Landau in der Pfalz sowie bei den Amtsgerichten Speyer und Grünstadt tätig. Es folgte eine Station bei der Staatsanwaltschaft Frankenthal, wo er im Mai 1995 auf Lebenszeit ernannt wurde. Im März 2003 wechselte er als Richter an das Amtsgericht Ludwigshafen. Nach Abordnungen an das Amtsgericht Grünstadt und das Pfälzische Oberlandesgericht Zweibrücken folgte im Jahr 2011 die Ernennung zum ständigen Vertreter des Direktors des Amtsgerichts Neustadt an der Weinstraße. Nach einer weiteren Abordnung an das Amtsgericht Grünstadt wurde er im Juli 2013 zum Direktor dieses Gerichts ernannt.

Dr. Sandra Gitzel: wurde am 23. Mai 1979 in Bremen geboren. Sie trat im Juli 2008 in den rheinland-pfälzischen Justizdienst ein und war zunächst beim Amtsgericht Mainz tätig. Während ihrer Zeit als Richterin auf Probe folgten Stationen bei den Amtsgerichten Bad Sobernheim, Idar-Oberstein, Alzey, Worms und dem Landgericht Mainz. Am Landgericht Mainz wurde sie im Juli 2012 als Richterin am Landgericht auf Lebenszeit ernannt. Im Mai 2015 wurde sie an das Ministerium der Justiz Rheinland-Pfalz abgeordnet. Anschließend war sie bei den Amtsgerichten Worms und Grünstadt tätig. Im November 2023 folgte die Abordnung an das Pfälzische Oberlandesgericht Zweibrücken. Seit Januar 2024 ist sie wieder beim Amtsgericht Grünstadt tätig, wo sie im Januar 2025 zur Direktorin des Amtsgerichts ernannt wurde.

Das Amtsgericht Grünstadt ist eines von sechs Amtsgerichten im Bezirk des Landgerichts Frankenthal (Pfalz). Das Gericht betreut sämtliche Gemeinden der Verbandsgemeinde Leiningerland sowie die Stadt Grünstadt, ist somit als Wohnsitzgericht für ca. 45 000 Bürgerinnen und Bürger zuständig. Die wesentlichen Tätigkeitsbereiche sind Zivilsachen einschließlich Grundbuchwesen, Vormundschaft und Betreuung, Familiensachen, Zwangsvollstreckung und Strafsachen des Einzelrichters sowie Bußgeldsachen. Beim Amtsgericht Grünstadt sind derzeit vier Richterinnen und Richter, fünf Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger, zehn Beamtinnen und Beamte des 2. Einstiegsamtes, zwei Justizbeschäftigte, drei Wachtmeister und zwei Gerichtsvollzieherinnen und Gerichtsvollzieher tätig.

Das Bild zeigt Justizminister Philipp Fernis, Sandra Gitzel und Michael Goldschmidt

