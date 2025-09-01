  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

Frankenthal – 70-Jährige mit Trunkenheit im Verkehr inklusive Unfallflucht

Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Am 31.08.2025, gegen 21:30 Uhr, verursachte eine 70-Jährige Frau aus Frankenthal einen Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Die 70-Jährige Frau parkte in der Schraderstraße rückwärts mit einem PKW aus und stieß gegen einen gegenüberliegenden PKW. Anschließend entfernte sich die Frau vom Unfallort ohne diesen Unfall der Polizei zu melden oder für die Schadensregulierung zu sorgen. Der Vorfall wurde durch eine aufmerksame Zeugin beobachtet. Innerhalb der nächsten halben Stunde erschien die 70-Jährige Fahrerin wieder an der Unfallörtlichkeit und wurde durch die Zeugin angesprochen. Aufgrund Uneinigkeiten bezüglich des Verkehrsunfalls wurde die Polizei hinzugezogen. Durch die Polizei konnte bei der 70-Jährigen Fahrerin Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 1,13 Promille. Das Fahrzeug blieb stehen und der 70-Jährigen Frau wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde einbehalten. Gegen die 70-Jährige Fahrerin wurden Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Polizei rät bei Alkoholkonsum das Fahrzeug stehen zu lassen. Sie gefährden nicht nur Sich sondern auch andere. Des Weiteren stellt eine Verkehrsunfallflucht kein Kavaliersdelikt da. Sollten sie keine Schadensregulierung betreiben können melden sie den Unfall der Polizei.

Quelle:
Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Frankenthal

