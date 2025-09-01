Edenkoben – Staub statt Streitkultur – Fauler Teenager sucht Polizei wegen Putzbefehl der Erziehungsberechtigten auf

Edenkoben / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Ein 16 Jahre alter Junge mit Gefühlschaos und sozialen Dynamiken erschien am Sonntagabend (31.08.2025, 19.30 Uhr) auf der Dienststelle und bat um Kontaktaufnahme mit dem Jugendamt, da es zu innerfamiliären Streitigkeiten gekommen sei. Ermittlungen ergaben, dass der Junge sich weigerte, sein Zimmer aufzuräumen. Aufgrund seines Lebensalters, geprägt von körperlichen Veränderungen sowie emotionalen und psychologischen Herausforderungen weigerte sich der junge Mann vehement, seine Unordnung zu beseitigen, weshalb die innerfamiliären Differenzen entstanden. Nach dem erzieherischen Gespräch mit den Polizeibeamten trollte sich der junge Mann nach Hause und schaffte entsprechend Ordnung.
Quelle:
Polizeiinspektion Edenkoben