Edenkoben / Kaiserslautern – SWFV-Talent Enis Kamga vom FCK zur U19-Nationalmannschaft eingeladen

Edenkoben / Kaiserslautern / Metropolregion Rhein-Neckar – SWFV-Torhüter Enis Kamga vom 1. FC Kaiserslautern darf sich über die nächste Auszeichnung in seiner jungen Karriere freuen. Nachdem der 18-Jährige erst kürzlich seinen ersten Profivertrag bei den Roten Teufeln unterschrieben hat, wurde er nun von U19-Bundestrainer Christian Wörns für den kommenden Lehrgang der deutschen U19-Nationalmannschaft nominiert.

Der Lehrgang findet vom 01. bis 10. September 2025 im kroatischen Prelog statt. Bereits gestern traf sich die Mannschaft in Frankfurt am Main.

Im Rahmen des Aufenthalts bestreitet die DFB-Auswahl zwei Länderspiele

06.09.2025, 17:00 Uhr: Deutschland – Italien

09.09.2025, 17:00 Uhr: Kroatien – Deutschland

Als Spieler auf Abruf steht zudem Mika Pressler vom 1. FSV Mainz 05 bereit. Mit der Einladung zur Junioren-Nationalmannschaft setzt Enis Kamga seinen positiven Weg fort und sammelt wichtige internationale Erfahrungen.

Quelle:

Südwestdeutscher Fußballverband e.V.