Bobenheim-Roxheim – Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bobenheim-Roxheim / Metropolregion Rhein-neckar – (ots) Am 31.08.2025, gegen 16:50 Uhr, kam es an der Einmündung L523/ K10 zu einem Verkehrsunfall bei dem mehrere Personen leicht verletzt wurden. Der 81-Jährige Mann aus Bensheim befuhr mit seinem PKW die K10 und wollte nach links auf die L523 einbiegen. Zeitgleich befuhr der 41-Jährige Mann aus Bobenheim-Roxheim mit seinem PKW die L523. Der 81-Jährige übersah den 41-Jährigen Mann beim Abbiegen, sodass beide Fahrzeuge miteinander kollidierten. Der PKW des 41-Jährigen Mann kam aufgrund des Aufpralls von der Fahrbahn ab. Im PKW des 41-Jährigen Mann befanden sich noch eine 25-Jährige Frau, sowie drei Kinder. Der 81-Jährige Mann erlitt keine Verletzungen. Die Insassen des anderen Fahrzeuges erlitten alle samt leichte Verletzungen in Form von Schürfwunden, Schwindel oder Schmerzen. Die Insassen wurden durch den Rettungsdienst behandelt und in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. An beiden PKW entstand ein Sachschaden sodass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt wurden.

Quelle:

Polizeidirektion Ludwigshafen