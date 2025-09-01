Annweiler – 30 zu schnelle Motorradfahrer – Maxwert 128 km/h – Insgesamt 41 Geschwindigkeitsverstösse festgestellt

Annweiler / Metropolregion Rhein-Neckar – (ots) Bei einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizei am Sonntag auf der B48 im Wellbachtal konnten zahlreiche Verstöße festgestellt werden. Im Wellbachtal gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 70km/h und durchgehendes Überholverbot. Bei besonders scharfen und unfallträchtigen Kurven wurde die Geschwindigkeit auf 50km/h beziehungsweise sogar 30km/h reduziert. In der Vergangenheit kam es dort wiederholt zu schweren Motorradunfällen. Bei der Messung an diesem Tag waren 41 Fahrzeuge zu schnell unterwegs, davon 30 Motorräder. Zusätzlich wurde vier Überholverstöße dokumentiert. Spitzenreiter war ein Motorrad mit 128km/h, welches an der Kontrollstelle ohne anzuhalten vorbeifuhr. Der Fahrer konnte jedoch durch ein Polizeimotorrad am Parkplatz Johanniskreuz kontrolliert werden. Ihm droht ein Monat Fahrverbot und mindestens 480EUR Bußgeld. Die Polizei kündigt für die kommenden Wochen weitere Kontrollen an.
Quelle:
Polizeiwache Annweiler