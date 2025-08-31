Wiesloch-Baiertal – Nachbarschaftsstreit endet in einer Körperverletzung

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis/Mannheim (ots) Am Samstagabend, um 22:40 Uhr, wurde über Notruf eine Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen in der Schatthäuserstraße in Baiertal gemeldet. Beim Eintreffen mehrerer Streifenbesatzungen konnten auf der Straße circa 20 Personen festgestellt werden, die augenscheinlich lautstark miteinander stritten.

Durch das Eingreifen der Einsatzkräfte konnte die Situation rasch beruhigt und weitere Eskalationen verhindert werden. Ersten Ermittlungen zufolge feierte eine der Gruppen in einer Kellerwohnung mit lauter Musik. Aufgrund der Lärmbelästigung fühlte sich die andere Partei gestört und forderte zur Ruhe auf. In der Folge entwickelte sich ein Streit, der schließlich in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Beteiligten endete. Dabei kam es unter anderem zu Schlägen und einem zerrissenen T-Shirt. Verletzungen konnten jedoch bei keinem der beiden Beteiligten festgestellt werden. Um eine erneute Eskalation zu verhindern, wurde der feiernden Gruppe einen Platzverweis bis zum nächsten Morgen erteilt, dem sie auch nachkamen. Das Polizeirevier Wiesloch hat die weiteren Ermittlungen, insbesondere bezüglich der Körperverletzung aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat mitteilen können, diese unter der Telefonnummer 06222 5709-0 zu melden.