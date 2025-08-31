SÜW – Plauderspaziergänge für Seniorinnen und Senioren in Annweiler am 10. September – Teilnahme kostenfrei, bitte anmelden



SÜW/Metropolregion Rhein-Neckar – Die Plauderspaziergänge für Seniorinnen und Senioren in der Annweilerer Markwardanlage werden gut angenommen. Deshalb bieten Ute Wingerter, Fachkraft Gemeindeschwester plus, und Hans-Peter Carius, Seniorenbeauftragter der Verbandsgemeinde Annweiler am Trifels und stellvertretender Vorsitzender des SÜW-Seniorenbeirats, auch im September wieder einen solchen Spaziergang für alle Interessierten an: am 10. September um 10.30 Uhr. Natalie Schwöbel, Pflegeberaterin des Pflegestützpunktes Bad Bergzabern, wird den Spaziergang ebenfalls begleiten. Der Treffpunkt ist an der Konzertmuschel.

In einer kleinen Gruppe geht es gemeinsam durch den Park. Dabei wird geplaudert und die blühende Pracht in den Staudenbeeten betrachtet, die sich alle paar Wochen anders präsentiert. Auch mit Gehstock oder Rollator ist der Weg gut machbar. Bewegung und Plaudern stehen im Mittelpunkt. Der gemütliche Rundweg dauert etwa eineinhalb Stunden. Wer möchte, kann auch die abkühlende Möglichkeit zum Wassertreten in den Kneipp-Becken nutzen. Bei Interesse einfach ein eigenes Handtuch mitbringen. Es besteht die Möglichkeit, kleine Pausen einzulegen und sich auf Sitzgelegenheiten auszuruhen. Der Spaziergang findet auch bei leichten Regen statt. Bitte an wetterfeste Kleidung denken.

Interessierte können die Gelegenheit des Plauderspaziergangs nutzen, um die Fachkraft Gemeindeschwester plus und den Seniorenbeauftragten persönlich kennenzulernen und sich im netten Gespräch zum Beispiel zu Selbstständigkeit, Gesundheit und Teilhabe beraten zu lassen. Auch über weitere Angebote in der Nähe informieren die zwei.

Bitte anmelden

Für Anmeldung und Rückfragen ist Ute Wingerter per E-Mail und telefonisch erreichbar: Ute.Wingerter@suedliche-weinstrasse.de, 06341 940 656, Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie Montag, Dienstag und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr.

Markwardanlage Annweiler am Trifels

Als ansprechend bepflanzter Park mit reichlich Sitzgelegenheiten, einem kleinen Weiher und Blick zur Burg Trifels bietet die Markwardanlage neben dem barrierefreien Rundweg auch eine Kneippanlage, einen Spielplatz und eine Minigolf-Anlage. Seit einigen Jahren bepflanzt und pflegt ein engagiertes Annweilerer Frauenteam ehrenamtlich die herrlichen Staudenbeete. Wer Tiere mag, kann am südlichen Ende des Parks die Pfalz-Lamas auf ihrer Weide beobachten.

Engagierte für weitere Termine gesucht

Wer selbst noch sehr aktiv ist und nach einer geselligen und sinnvollen Beschäftigung in der freien Zeit sucht, ist als Begleitung bei den Annweilerer Plauderspaziergängen herzlich willkommen. Denn weiterhin werden Ehrenamtliche gesucht, die die Spaziergänge für Seniorinnen und Senioren in der Markwardanlage regelmäßig anbieten wollen. Bei Interesse bitte bei Ute Wingerter melden, Nummer siehe oben. Sie unterstützt die Ehrenamtlichen in allen Fragen und teilt auch gern ihre Kenntnisse über mögliche Schulungen, beispielsweise zur Bewegungsbegleiterin oder zum Bewegungsbegleiter.

Auch die folgenden Termine stehen schon fest und können gern schon vorgemerkt werden: 8. Oktober, 12. November und 10. Dezember, jeweils um 10.30 Uhr.

Bildunterschrift: Auf geht’s zum Plauderspaziergang durch die Markwardanlage in Annweiler am Trifels. Archivbild: Dominik Ketz

Quelle: Kreisverwaltung SÜW