Mosbach – Joey Kelly zu Gast im Burggraben



Mosbach/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Donnerstag, 4. September, kommt Joey Kelly nach

Mosbach-Neckarelz in den Burggraben. Um 20:30 Uhr berichtet er in einem

spannenden Vortrag von seinen außergewöhnlichen Erlebnissen und

Abenteuern abseits der Musikbühne.

Begonnen hat alles mit einer Wette: Als Mitglied der legendären „Kelly Family“

entdeckte Joey Kelly den Ausdauersport als Ausgleich und entwickelte durch

Disziplin und Ehrgeiz seine Leidenschaft für Ultraläufe und Extremwettkämpfe.

Seine sportliche Karriere führte ihn zu über 50 Marathons, 31 Ultramarathons,

13 Ironman-Wettkämpfen, Wüstenläufen, dem Race Across America und

vielen weiteren Herausforderungen. Einen Rekord hält er mit acht Ironman-

Finishes innerhalb eines Jahres.

Neben dem Sport ist Joey Kelly Unternehmer, Musiker und Familienvater. In

seinem Vortrag „No Limits – Wie schaffe ich mein Ziel!?“ gibt er Einblicke wie

er sich auf Herausforderungen vorbereitet.

Sollte die Veranstaltung aufgrund schlechten Wetters nicht im Burggraben

stattfinden können, wird sie in die Alte Mälzerei verlegt. Darüber informieren

wir über das Wettertelefon 82-333 und unsere Kommunikationskanäle

(Homepage, Facebook, Instagram). Bitte informieren Sie sich vor der Anfahrt

nochmals.

Quelle: Kulturamt der Stadtverwaltung Mosbach