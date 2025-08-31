Mannheim – SV Waldhof verpflichtet portugiesischen Angreifer Masca



Mannheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Kurz vor dem Ende der Sommertransferperiode hat der SV Waldhof Mannheim seinen Kader noch einmal verstärkt: Der 25-jährige Offensivspieler Francisco Mascarenhas, genannt „Masca“, hat einen Vertrag beim SVW unterschrieben und wird künftig in der Kurpfalz auflaufen.

In den vergangenen beiden Spielzeiten stand Masca hauptsächlich für Real Oviedo in der spanischen LaLiga2 auf dem Platz. Im vergangenen Winter wechselte er zu CD Eldense. Insgesamt bestritt der rechtsfüßige Angreifer 63 Pflichtspiele in der zweithöchsten spanischen Spielklasse und erzielte dabei acht Tore. Seine fußballerische Ausbildung absolvierte er in seiner portugiesischen Heimat bei GD Estoril Praia.

„Wir haben uns in den vergangenen Tagen bewusst entschieden, noch einen weiteren Offensivspieler zu verpflichten. Masca passt sehr gut in das von uns definierte Profil. Er bringt Spielstärke, Schnelligkeit und eine gute Mentalität mit. Wir sind überzeugt, dass er unsere Qualität im Kader weiter steigern wird“, erklärt Gerhard Zuber, Geschäftsführer Sport des SV Waldhof Mannheim.

Auch der Neuzugang freut sich auf seine neue Herausforderung: „Nachdem ich mich intensiver mit dem Verein beschäftigt habe, wusste ich, dass ich hier spielen möchte. Die Spielidee, das Umfeld und die fantastischen Fans haben mich überzeugt, den Schritt in die 3. Liga nach Deutschland zu wagen. Die Gespräche im Vorfeld waren sehr positiv und haben mir die Entscheidung leicht gemacht“, so Masca bei seiner Vertragsunterzeichnung im Carl-Benz-Stadion.

Sportdirektor Mathias Schober ergänzt: „Wir haben in unserem Scouting bewusst auch den internationalen Markt stärker in den Fokus genommen. Masca hat bei seinen bisherigen Stationen viele spannende Qualitäten gezeigt, die wir uns in unserem System sehr gut vorstellen können. Durch die bevorstehende Länderspielpause hat er zudem optimale Bedingungen, um sich schnell in die Mannschaft zu integrieren.“

Quelle: SV Waldhof Mannheim