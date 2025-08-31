Heidelberg: Teilsperrung der Mannheimer Straße

Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Wegen Bauarbeiten muss die Mannheimer Straße im Zeitraum von Montag, 1. September, bis voraussichtlich Samstag, 13. September 2025, teilweise für den Verkehr gesperrt werden. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Buslinien 35, 36 und M2.
Linie 35
Fahrtrichtung Wieblingen Waldorfschule
verkürzter Linienweg zwischen Neckargemünd Bildungszentrum und Wieblingen Nord
Umleitung zwischen Hermann-Treiber-Straße und Wieblingen Evangelische Kirche
Entfall der Haltestelle Elisabeth-von-Thadden-Platz
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Sandwingert, Finanzamt und Grenzhöfer Weg
Fahrtrichtung Neckargemünd Bildungszentrum
Umleitung zwischen Maltesergasse und Lerchenbuckel
Entfall der Haltestellen Wieblingen Evangelische Kirche, Elisabeth-von-Thadden-Platz und Hermann-Treiber-Straße
zusätzliche Bedienung der Haltestellen Grenzhöfer Weg und Wieblingen Mitte
Ersatzhaltestelle in der Adlerstraße (Ersatz für Hermann-Treiber-Straße)
Linie 36
Montag – Samstag
Fahrtrichtung Kranichweg/Stotz
Umleitung zwischen Betriebshof und Wieblingen Mitte
Entfall der Haltestellen Gneisenaustraße, Neckarspitze, Bonhoefferstraße, Ludwig-Guttmann-Straße, Lerchenbuckel, Hermann-Treiber-Straße, Elisabeth-von-Thadden-Platz, Wieblingen Evangelische Kirche und Grenzhöfer Weg
Ersatzhaltestelle im Grenzhöfer Weg
Fahrtrichtung Ziegelhausen Köpfel
Umleitung zwischen Finanzamt und Lerchenbuckel
Entfall der Haltestellen Grenzhöfer Weg, Wieblingen Evangelische Kirche, Elisabeth-von-Thadden-Platz und Hermann-Treiber-Straße
Ersatzhaltestellen im Grenzhöfer Weg und in der Adlerstraße (Ersatz für Hermann-Treiber-Straße)
Sonn- und Feiertag
Fahrtrichtung Wieblingen Mitte
Umleitung zwischen Sandwingert und Wieblingen Mitte
Entfall der Haltestellen Elisabeth-von-Thadden-Platz, Wieblingen Evangelische Kirche und Grenzhöfer Weg
Ersatzhaltestelle im Grenzhöfer Weg
Linie M2
Umleitung zwischen Sandwingert und Lerchenbuckel
Entfall der Haltestellen Grenzhöfer Weg, Wieblingen Evangelische Kirche, Elisabeth-von-Thadden-Platz und Hermann-Treiber-Straße
Ersatzhaltestellen im Grenzhöfer Weg und in der Adlerstraße (Ersatz für Hermann-Treiber-Straße)
Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH