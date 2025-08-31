Heidelberg: Teilsperrung der Mannheimer Straße



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Wegen Bauarbeiten muss die Mannheimer Straße im Zeitraum von Montag, 1. September, bis voraussichtlich Samstag, 13. September 2025, teilweise für den Verkehr gesperrt werden. Dies hat Auswirkungen auf die rnv-Buslinien 35, 36 und M2.

Linie 35

Fahrtrichtung Wieblingen Waldorfschule

verkürzter Linienweg zwischen Neckargemünd Bildungszentrum und Wieblingen Nord

Umleitung zwischen Hermann-Treiber-Straße und Wieblingen Evangelische Kirche

Entfall der Haltestelle Elisabeth-von-Thadden-Platz

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Sandwingert, Finanzamt und Grenzhöfer Weg

Fahrtrichtung Neckargemünd Bildungszentrum

Umleitung zwischen Maltesergasse und Lerchenbuckel

Entfall der Haltestellen Wieblingen Evangelische Kirche, Elisabeth-von-Thadden-Platz und Hermann-Treiber-Straße

zusätzliche Bedienung der Haltestellen Grenzhöfer Weg und Wieblingen Mitte

Ersatzhaltestelle in der Adlerstraße (Ersatz für Hermann-Treiber-Straße)

Linie 36

Montag – Samstag

Fahrtrichtung Kranichweg/Stotz

Umleitung zwischen Betriebshof und Wieblingen Mitte

Entfall der Haltestellen Gneisenaustraße, Neckarspitze, Bonhoefferstraße, Ludwig-Guttmann-Straße, Lerchenbuckel, Hermann-Treiber-Straße, Elisabeth-von-Thadden-Platz, Wieblingen Evangelische Kirche und Grenzhöfer Weg

Ersatzhaltestelle im Grenzhöfer Weg

Fahrtrichtung Ziegelhausen Köpfel

Umleitung zwischen Finanzamt und Lerchenbuckel

Entfall der Haltestellen Grenzhöfer Weg, Wieblingen Evangelische Kirche, Elisabeth-von-Thadden-Platz und Hermann-Treiber-Straße

Ersatzhaltestellen im Grenzhöfer Weg und in der Adlerstraße (Ersatz für Hermann-Treiber-Straße)

Sonn- und Feiertag

Fahrtrichtung Wieblingen Mitte

Umleitung zwischen Sandwingert und Wieblingen Mitte

Entfall der Haltestellen Elisabeth-von-Thadden-Platz, Wieblingen Evangelische Kirche und Grenzhöfer Weg

Ersatzhaltestelle im Grenzhöfer Weg

Linie M2

Umleitung zwischen Sandwingert und Lerchenbuckel

Entfall der Haltestellen Grenzhöfer Weg, Wieblingen Evangelische Kirche, Elisabeth-von-Thadden-Platz und Hermann-Treiber-Straße

Ersatzhaltestellen im Grenzhöfer Weg und in der Adlerstraße (Ersatz für Hermann-Treiber-Straße)

Quelle: Rhein-Neckar-Verkehr GmbH