Heidelberg-Altstadt: Betrunken mit E-Scooter im Straßenverkehr unterwegs



Heidelberg/Metropolregion Rhein-Neckar – Gegen 02:30 Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag, kontrollierten Beamte des Polizeireviers Heidelberg-Mitte einen E-Scooter-Fahrer, der unter Alkoholeinfluss stand.

Bereits beim Herantreten an den 19-Jährigen nahm die Streife einen deutlichen Alkoholgeruch wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille, weshalb der Mann zum Zwecke einer Blutentnahme in ein nahes Krankenhaus verbracht wurde.

Zwar ist der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, sodass die Polizei keinen Führerschein sicherstellte, jedoch erging eine entsprechende Meldung an die Führerscheinstelle.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde gegen den 19-jährigen Mann eingeleitet.

Quelle: Polizeipräsidium Mannheim