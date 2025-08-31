Erpolzheim – Auto kracht in der Bahnhofstraße gegen Hauswand – 23-jähriger Fahrer schwer verletzt

Erpolzheim / Landkreis Bad Dürkheim/ Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Samstag, den 30.08.2025 gegen 23:20 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Erpolzheim. Der 23-jährige Fahrer eines Audi A3 befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Hauptstraße in Erpolzheim. In einer Rechtskurve verlor dieser, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und infolge des Genusses alkoholischer Getränke, die Kontrolle über seinen PKW. Der PKW kam nach links von der Fahrbahn ab und krachte in ein dortiges Wohnhaus. Durch die Wucht des Aufpralls wurden der PKW, sowie mehrere Fahrzeugteile einige Meter über die Fahrbahn geschleudert. Auch ein in unmittelbarer Nähe geparkter PKW wurde durch die Fahrzeugteile getroffen.

Der 23-jährige Fahrer erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. An seinem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. An dem geparkten PKW und an dem Wohnhaus der Geschädigten entstand ebenfalls hoher Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe ist hierbei noch nicht bekannt. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wegen einer Straßenverkehrsgefährdung wurde eröffnet.