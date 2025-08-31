  • /// METROPOLREGION RHEIN-NECKAR NEWS

31.08.2025, 18:38 Uhr

Böhl-Iggelheim – Flucht vor Polizei gescheitert, betrunken am Steuer


Böhl-Iggelheim/Metropolregion Rhein-Neckar – Am frühen Sonntagmorgen, 31.08.2025, bemerkten die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt einen in Schlangenlinien, fahrenden PKW.

Als der PKW einer Kontrolle unterzogen werden sollte, ignorierte der 31-jährige Fahrer zunächst die Stoppsignale. Schlussendlich hielt der Pkw auf einem Feldweg und der Fahrer versuchte sich zu Fuß abzusetzen. Nach kurzer Flucht, konnte der Fahrer eingeholt werden. Den Grund seiner Flucht konnten die Polizeibeamten schnell ausmachen, da ein deutlicher Alkoholgeruch von dem Fahrer ausging. Dem 31-Jährigen wurde auf der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen

  • WEITERE AKTUELLE TOPMELDUNGEN

      Landkreis Germersheim – VIDEO NACHTRAG – Schwerer Unfall auf B9

    • Landkreis Germersheim – VIDEO NACHTRAG – Schwerer Unfall auf B9
      Landkreis Germersheim – Jockgrim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie bei MRN-News bereits berichtet, kam es am Freitagabend, gegen 22:45 Uhr, auf der B9 bei Jockgrim zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Fahrer verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen BMW. Das Auto geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach ... Mehr lesen»

      • Edenkoben / Edesheim – Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Radfahrern

    • Edenkoben / Edesheim – Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Radfahrern
      Landau / Edenkoben / Edesheim / Metropolregion Rhein-Neckar – Am heutigen Freitag, den 29.08.2025 kam es innerhalb einer halben Stunde zu zwei Verkehrsunfällen mit verletzten Radfahrern im Bereich Edenkoben/Edesheim. Gegen 17:00 Uhr stürzte eine 48-jährige mit ihrem Pedelec alleinbeteiligt auf einem Feldweg parallel zur L516, zwischen Edenkoben und Edesheim. Die Radfahrerin zog sich beim Sturz ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – AKTUELL – Weitreichender Stromausfall

    • Ludwigshafen – AKTUELL – Weitreichender Stromausfall
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar – In weiten Teilen von Oggersheim ist am Freitagabend der Strom ausgefallen. Zahlreiche Haushalte sowie kleinere Gewerbebetriebe sind derzeit ohne Energieversorgung. Betroffen sind nach ersten Informationen mehrere Straßenzüge, vereinzelt melden Anwohner auch komplette Quartiere ohne Strom. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Techniker seien bereits im Einsatz, um die Ursache zu lokalisieren und die ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Nachtrag: Überfall auf Hörakustik-Filiale – Drei Täter flüchtig

    • Ludwigshafen – Nachtrag: Überfall auf Hörakustik-Filiale – Drei Täter flüchtig
      Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar(ots) Am Freitagmorgen 29.08.2025, gegen 09:15 Uhr, begaben sich drei vermummte Täter in eine zur Tatzeit geöffnete Hörakustik Filiale in der Bismarckstraße in Ludwigshafen. Sie trafen auf die einzige Mitarbeiterin und forderten sie mit den Worten “Safe aufmachen” zur Herausgabe des Tresorinhaltes auf. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Täter konnten ... Mehr lesen»

      • Ludwigshafen – Überfall am helllichten Tag auf Kind-Hörgerätetechnik in der Bismarckstraße

    • Ludwigshafen – Überfall am helllichten Tag auf Kind-Hörgerätetechnik in der Bismarckstraße
      Ludwigshafen / Metropolregion Rhein-Neckar. Heute Vormittag ( 29.08.2025) kam es in der Bismarckstraße im Hörgeräte-Laden “Kind” zu einem Überfall. Drei Männer überfielen das Geschäft. Die Verkäuferin stand unter Schock. Die Filiale ist derzeit geschlossen. Die Polizei war vor Ort. Näheres ist aktuell nicht bekannt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote»

      • Ludwigshafen – Éric Vuillard erhält Ernst-Bloch-Preis 2025

    • Ludwigshafen – Éric Vuillard erhält Ernst-Bloch-Preis 2025
      Ludwigshfaen / Metropolregion Rhein-Neckar. Förderpreis geht an Ronya Othmann Der Schriftsteller und Filmemacher Éric Vuillard wird in diesem Jahr mit dem Ernst-Bloch-Preis der Stadt Ludwigshafen am Rhein ausgezeichnet. Den Ernst-Bloch-Förderpreis erhält die Schriftstellerin und Journalistin Ronya Othmann. Die Preise werden am Donnerstag, 20. November 2025, um 17 Uhr in einem Festakt im Ernst-Bloch-Zentrum, Walzmühlstraße 63, ... Mehr lesen»

      • Speyer – 32-jähriger vermisst

    • Speyer – 32-jähriger vermisst
      Speyer /Metropolregion Rhein-Neckar.(ots) Seit Montag, 25.08.2025, wird ein in Speyer wohnender 32-Jähriger vermisst. Er wurde zuletzt am Montag gegen 09:00 Uhr an dessen Wohnanschrift in Speyer gesehen. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Der 32-Jährige ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte ... Mehr lesen»

      • Rhein-Pfalz-Kreis – Verkehrskontrollen in Schifferstadt

    • Rhein-Pfalz-Kreis – Verkehrskontrollen in Schifferstadt
      Schifferstadt/ Rhein-Pfalz-Kreis / Metropolregion Rhein-Neckar (ots) Am Donnerstagmittag (28.08.25) im Zeitraum von 12:00 Uhr – 14:00 Uhr Uhr führten Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt Verkehrskontrollen am Südbahnhof durch. Insgesamt mussten elf Verkehrsteilnehmer aufgrund nicht angelegten Sicherheitsgurtes kontrolliert und verwarnt werden. Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang an alle Autofahrer appellieren stets mit angelegtem Gurt ... Mehr lesen»

      • Mannheim – Vier Wochen Ersatzverkehr nach Vogelstang und Feudenheim

    • Mannheim – Vier Wochen Ersatzverkehr nach Vogelstang und Feudenheim
      Mannheim/ Metropolregion Rhein-Neckar – Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) erneuert ab Montag, 8. September 2025, die Gleis- und Weichenanlage im Bereich zwischen den Haltestellen Neckarplatt und Am Aubuckel. Dafür muss die Stadtbahnstrecke der Linie 7 nach Vogelstang, sowie der Linie 2 nach Feudenheim für den Großteil der Bauzeit gesperrt werden. Für Fahrgäste wird in dieser Zeit ... Mehr lesen»

      • Frankenthal – Asiatische Hornissen: das müssen Bürger wissen

    • Frankenthal – Asiatische Hornissen: das müssen Bürger wissen
      Frankenthal / Metropolregion Rhein-Neckar. Die ursprünglich aus Südostasien stammende Asiatische Hornisse (Vespa velutina nigrithorax) breitet sich seit Jahren in Europa aus und wurde auch in Frankenthal festgestellt. In Westdeutschland gilt die Art bereits als etabliert und dehnt ihr Verbreitungsgebiet weiter aus. INSERAT Rhein-Pfalz-Kreis Stellenangebote Besonders wichtig ist die klare Abgrenzung zur Asiatischen Riesenhornisse (Vespa mandarinia), ... Mehr lesen»

