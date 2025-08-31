Bad Bergzabern – Skulptur bemalt/besprüht – Zeugen gesucht



Bad Bergzabern/Metropolregion Rhein-Neckar – In der Nacht von Freitag auf Samstag (29./30.08.2025) bemalten/besprühten bislang unbekannte Täter die Skulptur am Kreisverkehr am Bahnhof in Bad Bergzabern.

Die ungebetenen Künstler wählten eine Umgestaltung in Deutschlandfarben und platzierten zusätzlich noch den Bundesadler auf der Skulptur. Zeugen die Hinweise zu den Tätern geben können oder sonstige sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich telefonisch unter 06343-93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern zu melden.

Quelle: Polizeidirektion Landau