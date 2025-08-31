Altrip – Kinder auf E-Scooter zur Schule gebracht, E-Scooter nicht versichert



Altrip/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagmorgen, 29.08.2025, führten Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt eine Verkehrsüberwachung im Bereich der Albert-Schweizer-Grundschule in Altrip durch.

Dabei konnten gleich zwei Eltern festgestellt werden, welche ihre Kinder auf einem E-Scooter zur Schule brachten. Da E-Scooter nur einzeln benutzt werden dürfen, wurden beide Eltern einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass die benötigte Kraftfahrzeugversicherung abgelaufen war. Gegen beide Eltern wurde ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet und die Weiterfahrt wurde ihnen untersagt.

Quelle: Polizeidirektion Ludwigshafen