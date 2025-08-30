Schifferstadt – Von einem Kind im Krieg



Schifferstadt/Metropolregion Rhein-Neckar – Erfolgsautor Tijan Sila liest am Samstag, 06 September um 19 Uhr im Club Ebene Eins, Burgstraße 23, Schifferstadt, aus “Radio Sarajevo“

Kindheit im Krieg bedeutet Erinnerungen an den Geruch von gezündetem Sprengstoff,

großwerden zwischen den Flammen Sarajevos, auf dem Schwarzmarkt handeln, um zu

überleben. In “Radio Sarajevo” schreibt Tijan Sila von Dichtern, die zu Mördern

werden, von Mördern, die zu Helden werden, vom Abhandenkommen der

Menschlichkeit und was es bedeutet, ein Überlebender zu sein.

Tijan Sila kam 1994 nach Deutschland und hat in Heidelberg Germanistik und Anglistik

studiert. Heute lebt er in Kaiserslautern und hat bereits mehrere Literaturpreise

gewonnen. “Radio Sarajewo ist sein vierter Roman und wurde 2023 veröffentlicht.

Karten können unter 06235/920399 oder per Mail an CEEins@web.de reserviert werden.

Quelle: CEEins