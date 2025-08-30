Ludwigshafen – Unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Am Freitagabend (29.08.2025), gegen 22:30 Uhr, kontrollierten Polizeikräfte in der Ludwigstraße einen 34-jährigen Fahrer eines E-Scooters.

Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und Alkohol stand. Während ein Urintest positiv auf THC und Kokain reagierte, ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 1,39 Promille. Der 34-Jährige wurde zur Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz