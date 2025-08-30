Ludwigshafen – Renitenter Ladendieb landet im polizeilichen Gewahrsam



Ludwigshafen/Metropolregion Rhein-Neckar – Ein 34-jähriger Ladendieb befand sich am Freitag (29.08.2025) gegen 13 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Rhein-Galerie und stahl Parfüm im Gesamtwert von über 250 Euro.

Als er von einem Mitarbeiter gestellt wurde, verhielt sich der 34-jährige durchweg aggressiv. Auch nach Eintreffen der verständigten Polizei änderte sich das Verhalten des Ladendiebs nicht. Folglich wurde der 34-Jährige in polizeilichen Gewahrsam genommen. Er muss sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten.

Quelle: Polizeipräsidium Rheinpfalz