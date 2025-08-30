Ludwigshafen – Markierungsarbeiten in der Wormser Straße stehen an



Ludwigshafen/Metropolregion RHein-Neckar. Im Zuge der Verkehrssicherheit

werden Fahrbahnmarkierungen in der Wormser Straße erneuert.

Deswegen kommt es am Sonntag, den 31. August 2025, in der Zeit von 7 bis 15 Uhr

im Stadtteil Oggersheim in der Wormser Straße zwischen den Hausnummern

100 bis 112, sowie in Höhe der Hausnummern 33 und 16 zu

Verkehrsbeeinträchtigungen und Sperrungen von Fahrstreifen.

Für einen Abschnitt der Fahrbahnmarkierung wird die Wormser Straße in

Höhe des Alten Frankenthaler Wegs in Fahrtrichtung Oggersheim für den

Verkehr gesperrt. Für diese Zeit wird der Verkehr kurzerhand über den

Frankenthaler Weg sowie den Altstadtplatz abgeleitet. Der Bus- und

Fußgängerverkehr ist von der Maßnahme nicht betroffen.

Sollten die Arbeiten wegen schlechter Witterung nicht möglich sein,

verschiebt sich der Termin auf das nächste Wochenende.

Die Verwaltung bittet die Verkehrsteilnehmer*innen um eine vorsichtige

Fahrweise und um Verständnis für die entstehenden Einschränkungen.

Ortskundige Verkehrsteilnehmer*innen werden gebeten, den

Arbeitsstellenbereich möglichst zu meiden und der beschilderten

Umleitung zu folgen.

Quelle Stadt Lu