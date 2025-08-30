Landkreis Germersheim – VIDEO NACHTRAG – Schwerer Unfall auf B9

Landkreis Germersheim – Jockgrim / Metropolregion Rhein-Neckar – Wie bei MRN-News bereits berichtet, kam es am Freitagabend, gegen 22:45 Uhr, auf der B9 bei Jockgrim zu einem schweren Verkehrsunfall.

Ein 36-jähriger Fahrer verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen BMW. Das Auto geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und blieb schließlich auf dem Dach im Auffahrtsbereich liegen.

Sowohl der Fahrer als auch sein 18-jähriger Beifahrer erlitten dabei schwere Verletzungen.

Die Staatsanwaltschaft Landau ordnete die Hinzuziehung eines Gutachters sowie eine Blutentnahme beim Fahrer an.



Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Karlsruhe bis 4:00 Uhr morgens voll gesperrt werden.

